Про це лідер Китаю заявив під час виступу на відкритті XX з'їзду Комуністичної партії в Пекіні. Нагадаємо, що напруга навколо Тайваню зросла після візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на початку серпня. Тоді Китай розпочав масштабні навчання біля острова.

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Сі Цзіньпін вважає, що тайванці хочуть приєднатися до Китаю

Сі Цзіньпін заявив, що Китай завжди поважав, піклувався та приносив користь Тайваню, а також був відданий сприянню економічним і культурним обмінам через Тайванську протоку. За його словами, розв'язання питання Тайваню – це особиста справа китайців, яка залежить лише від них.

Ми наполягаємо на прагненні до перспективи мирного возз'єднання з найбільшою щирістю та найкращими зусиллями, але ми ніколи не обіцяємо відмовитися від застосування сили та залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів,

– наголосив Сі Цзіньпін.

Він зауважив, що силовий сценарій передбачається на випадок втручання зовнішніх сил та протидії "дуже невеликій кількості" прихильників незалежності Тайваню. Переважну більшість тайванців буцімто не змушуватимуть до приєднання.

"Історичний рух національного возз'єднання та національного відродження продовжується, і повного возз'єднання Батьківщини потрібно досягти", – підсумував китайський лідер.

Як Тайваню допомагають США: коротко

Держдеп США схвалив потенційний продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів. Це трапилося після агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню.

Речник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пенгуй, заявив, що можливий продаж зброї "ставить під серйозну загрозу відносини між Китаєм і США, а також мир і стабільність у Тайванській протоці".

За даними ЗМІ, Міноборони Тайваню підготувало звіт про військові навчання Китаю поблизу берегів острова. У документі мовиться про імітацію ударів по американських кораблях.

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