Об этом лидер Китая заявил во время выступления на открытии XX съезда Коммунистической партии в Пекине. Напомним, что напряжение вокруг Тайваня возросло после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа. Тогда Китай начал масштабные учения у острова.
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Си Цзиньпин считает, что тайваньцы хотят присоединиться к Китаю
Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда уважал, заботился и приносил пользу Тайваню, а также был предан содействию экономическим и культурным обменам через Тайваньский пролив. По его словам, решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев, которое зависит только от них.
Мы настаиваем на стремлении к перспективе мирного воссоединения с наибольшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры.
– подчеркнул Си Цзиньпин.
Он отметил, что силовой сценарий предполагается на случай вмешательства внешних сил и противодействия "очень небольшому количеству" сторонников независимости Тайваня. Подавляющее большинство тайванцев будто бы не будут принуждать к присоединению.
"Историческое движение национального воссоединения и национального возрождения продолжается, и полного воссоединения Родины нужно добиться", – подытожил китайский лидер.
Как Тайваню помогают США: коротко
- Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваня военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов. Это произошло после агрессивных военных учений Китая вокруг Тайваня.
- Спикер посольства КНР в Вашингтоне Лю Пенгуй заявил, что возможная продажа оружия "ставит под серьезную угрозу отношения между Китаем и США, а также мир и стабильность в Тайванском проливе".
- По данным СМИ, Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.
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