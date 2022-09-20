КНР и США имеют совершенно разные видения политики "одного Китая". Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона NGRN Юрий Пойта.
Интересно Байден расставил все точки над "i" по защите Тайваня, если на него нападет Китай.
Тайвань не хочет в КНР
США признают, что Тайвань является частью "одного Китая", но установление контроля Пекина над островом и Тайбэем не может состояться односторонним путем, не может состояться военным путем, насильственным методом. Только с согласия обеих сторон.
Мы видим, что власти Тайваня и общество никоим образом не демонстрируют готовность к тому, чтобы войти в состав Китайской Народной Республики,
– подчеркивает эксперт.
В настоящее время Китай готовится в военном и технологическом аспектах к установлению контроля над островом Тайвань.
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Российско-украинская война – пример для Китая
Специалист убежден, что российско-украинская война является для Китая источником уроков, которые он пытается усвоить. В частности, по поводу тайн сопротивления.
Когда мы общались с китайскими экспертами, они очень активно пытались узнать секреты украинского сопротивления, каким образом Украина со значительно меньшими ресурсами успешно преодолевает российское наступление.
– объясняет Юрий Пойта.
Также Китайская Народная Республика очень интенсивно изучает реакцию международного сообщества на агрессию россии против Украины. Мол, очень хрупкая реакция на оккупацию Крыма и позволила россии продолжить реализацию ее замыслов.
"Усиление риторики является одним из аспектов, которые Вашингтон пытается использовать, чтобы остановить КНР по поводу возможных таких действий", – рассказал эксперт.
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Китай пока не готов
Ссылаясь на тайваньских экспертов, близких правительству государства, Юрий Пойта отмечает, что Китай пока не готов к реализации сложной военной операции.
Увлечение островов – это достаточно сложная с точки зрения логистики и обеспечения военная операция. Мы также видим, как россия не может провести десантную операцию в Одессе,
– сравнил специалист.
Китай сейчас также оценивает собственные возможности, пытается понять, сможет ли он успешно осуществить эту военную операцию. На Тайване оценивают, что КНР для этой подготовки понадобится еще не менее 5 лет.
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