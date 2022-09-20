КНР і США мають абсолютно різні бачення щодо політики "одного Китаю". Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник секції Азіатсько-Тихоокеанського регіону NGRN Юрій Пойта.

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Тайвань не хоче в КНР

США визнають, що Тайвань є частиною "одного Китаю", але встановлення контролю Пекіну над островом та над Тайбеєм не може відбутися одностороннім шляхом, не може відбутися військовим шляхом, насильницьким методом. Лише за згодою обох сторін.

Наразі ми бачимо, що влада Тайваню та суспільство жодним чином не демонструють готовність до того, щоб увійти до складу Китайської Народної Республіки,

– наголошує експерт.

У цей час, за його словами, Китай готується у військовому та технологічному аспектах до встановлення контролю над островом Тайвань.

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Російсько-українська війна – приклад для Китаю

Фахівець переконаний, що російсько-українська війна є для Китаю джерелом для уроків, які він намагається засвоїти. Зокрема, щодо таємниць спротиву.

Коли ми спілкувалися з китайськими експертами, вони дуже активно намагалися дізнатися секрети українського спротиву, яким чином Україна зі значно меншими ресурсами успішно долає російський наступ,

– пояснює Юрій Пойта.

Так само Китайська Народна Республіка дуже інтенсивно вивчає реакцію міжнародної спільноти на агресію росії проти України. Мовляв, дуже квола реакція на окупацію Криму й дозволила росії продовжити реалізацію її задумів.

"Посилення риторики є одним з аспектів, які Вашингтон намагається використати, щоб зупинити КНР щодо можливих таких дій", – розповів експерт.

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Китай поки не готовий

Посилаючись на тайванських експертів, близьких до уряду держави, Юрій Пойта відзначає, що Китай поки не готовий до реалізації складної військової операції.

Захоплення островів – це досить складна з точки зору логістики й забезпечення військова операція. Ми так само бачимо, як росія не може провести десантну операцію в Одесі,

– порівняв фахівець.

Китай нині так само оцінює власні можливості, намагається зрозуміти, чи зможе він успішно здійснити цю військову операцію. На Тайвані ж оцінюють, що КНР для цієї підготовки знадобиться ще щонайменше 5 років.

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