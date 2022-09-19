Президент США Джо Байден заявив, що війська його країни захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення. Зауважують, що його заява була чіткішою, ніж попередні, про надання військ США для захисту острова.

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Політика США щодо Тайваню не змінилася

Речник Білого дому на слова Байдена сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.

Президент говорив про це раніше, в тому числі в Токіо на початку цього року. Тоді він також чітко дав зрозуміти, що наша політика щодо Тайваню не змінилася. Це залишається правдою,

– сказав речник.

Міністерство закордонних справ Тайваню подякувало Байдену за його підтвердження "надійної прихильності уряду США щодо безпеки Тайваню".

Тайвань продовжуватиме зміцнювати свої можливості самооборони та поглиблювати тісне партнерство у сфері безпеки між Тайванем і Сполученими Штатами.

Експерти кажуть, що після таких слів Байден має переконатися, що армія США готова до такого захисту.

Як США допомагають Тайваню

Держдеп США схвалив потенційний продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів. На це вже відреагував Китай. Це трапилося після агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню. Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгуй, заявив, що можливий продаж зброї "ставить під серйозну загрозу відносини між Китаєм і США, а також мир і стабільність у Тайванській протоці".

За даними ЗМІ, Міноборони Тайваню підготувало звіт про військові навчання Китаю поблизу берегів острова. У документі йдеться про імітацію ударів по американських кораблях китайськими військовими.

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