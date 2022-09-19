Президент США Джо Байден заявив, що війська його країни захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення. Зауважують, що його заява була чіткішою, ніж попередні, про надання військ США для захисту острова.
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Політика США щодо Тайваню не змінилася
Речник Білого дому на слова Байдена сказав, що політика США щодо Тайваню не змінилася.
Президент говорив про це раніше, в тому числі в Токіо на початку цього року. Тоді він також чітко дав зрозуміти, що наша політика щодо Тайваню не змінилася. Це залишається правдою,
– сказав речник.
Міністерство закордонних справ Тайваню подякувало Байдену за його підтвердження "надійної прихильності уряду США щодо безпеки Тайваню".
Тайвань продовжуватиме зміцнювати свої можливості самооборони та поглиблювати тісне партнерство у сфері безпеки між Тайванем і Сполученими Штатами.
Експерти кажуть, що після таких слів Байден має переконатися, що армія США готова до такого захисту.
Як США допомагають Тайваню
- Держдеп США схвалив потенційний продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів. На це вже відреагував Китай. Це трапилося після агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню. Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгуй, заявив, що можливий продаж зброї "ставить під серйозну загрозу відносини між Китаєм і США, а також мир і стабільність у Тайванській протоці".
- За даними ЗМІ, Міноборони Тайваню підготувало звіт про військові навчання Китаю поблизу берегів острова. У документі йдеться про імітацію ударів по американських кораблях китайськими військовими.
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