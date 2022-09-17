Пекін зацікавлений у співпраці з росією лише у межах протистояння із Вашингтоном. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Зверніть увагу Росія сьогодні виявилась найдоступнішою здобиччю, зокрема для Китаю, – політолог

Китайська дипломатична "стіна"

Правозахисник зазначив, що позиція Китаю щодо росії неоднозначна. Зокрема, Піднебесна не визнає анексії Криму, а також підтримує територіальну цілісність України, про що там заявляли неодноразово. Також Пекін виступає за мирне врегулювання у відносинах між росією та Україною.

Пекін не надає допомоги росії – ані військової, ані політичної. Китай купує ресурси, діє в рамках тих договорів, які укладали раніше, акуратно обходить санкційні вимоги і їх здебільшого не порушує. Усе це вирішально не позначається на відносинах,

– пояснив російський опозиціонер.

За його словами, путін показує своє бажання через дії, щоб Китай більше підтримував москву, рішуче став на його бік, але Пекін цього не робить.

"путін сказав, що підтримує територіальну цілісність Китаю, маючи на увазі Тайвань. Він наголосив, що у москви позиція тверда, вони підтримують Пекін проти американців. Так кремль розраховує на підтримку Китаю. Але я не бачу жодних дій, які можна розцінити як союзницькі з боку Пекіна щодо "спеціальної військової операції", – додав Фейгін.

Чи просив путін Китай про військову допомогу: дивіться відео

У чому є спільні інтереси

На думку опозиціонера, у кремля з Піднебесною інтереси можуть перетинатися лише у протистоянні Вашингтону.

Пекін шукає союзників у цьому питанні, але не у питанні підтримки москви в її анексії України. Китай стратегічно зацікавлений в ослабленні росії, але не її зникненні – щоб цей приз дістався тільки йому. І зараз москва виглядає зі своєю абсолютно васальною поведінкою як територія, залежна від східного сусіда – від Китаю,

– розповів політик.

Водночас він констатує, що путін шукає розмов з Сі Цзіньпіном про збільшення поставок енергоносіїв – у зв'язку з нафтовим ембарго Європи та Америки.

"У цьому немає якоїсь самостійності москви. Ключовим критерієм буде те, як Пекін сприйме "ціновий коридор", який неминуче оголосять. Подивімось, за якою ціною Китай купуватиме російську нафту", – резюмував Фейгін.

Китайсько-російські відносини: останні новини

16 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором путіним в Узбекистані. Хоч країна-агресорка вважає Китай своїм партнером, однак сподіватися на підтримку у війні з Україною та інших питаннях їй не варто, – переконаний політолог Валентин Гладких.

Лідери росії та Китаю зустрілися вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Очільник країни-агресорки подякував за "зважену позицію" щодо України, назвав війну "кризою" і запевнив, що розуміє занепокоєння Китаю й може все пояснити.

Також путін запевнив, що росія дотримується принципу "Єдиного Китаю" та засуджує "провокації" США на Тайвані.

Сі Цзіньпін у відповідь сказав, що Китай готовий співпрацювати з росією та надавати підтримку її ключовим інтересам.

Вас також може зацікавити – Сі Цзіньпін занепокоєний війною в Україні: дивіться відео