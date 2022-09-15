Китайський президент Сі Цзіньпін зустрівся з владіміром путіним в узбецькому місті Самарканд. Очільник кремля подякував за "зважену позицію" щодо України.

До теми Китай не збирається рятувати путіна, – Яковенко назвав союзників росії

Путін назвав вбивства українців "кризою" і зазначив, що розуміє занепокоєння Китаю, але готовий все детально пояснити. Він сказав, що світ з підтримкою України набув "потворних однополярних обрисів".

Що ще говорили на зустрічі

За словами путіна, росія твердо дотримується принципу "Єдиного Китаю" та засуджує "провокації" США на Тайвані. Натомість Сі Цзіньпін запевнив, що Китай готовий співпрацювати й надавати потужну підтримку ключовим інтересам кремля.

Китай і Росія "тісно координують свої дії" на міжнародній арені, бажаючи працювати разом, "щоб забезпечити стабільність у неспокійному світі",

– зазначив китайський президент.

До речі Подорожчання нафти: який фактор усунув побоювання щодо Китаю

Не вдасться бути нейтральним

Політичний та економічний експерт Валерій Клочок вважає, що Китай вибиратиме між політичними дивідендами та економічними можливостями. Зберігати нейтральну позицію не вдасться.

"Після вдалого контрнаступу ЗСУ у багатьох прихильників путіна починає радикально змінюватися точка зору", – пояснив експерт.

Зверніть увагу – Китай не підтримуватиме росію: дивіться відео