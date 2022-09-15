Китайский президент Си Цзиньпин встретился с владимиром путиным в узбекском городе Самарканд. Глава кремля поблагодарил за "взвешенную позицию" в отношении Украины.
К теме Китай не собирается спасать путина, – Яковенко назвал союзников россии
Путин назвал убийства украинцев "кризисом" и отметил, что понимает обеспокоенность Китая, но готов все подробно объяснить. Он сказал, что мир с поддержкой Украины приобрел "безобразные однополярные очертания".
Что еще говорили на встрече
По словам путина, россия твердо придерживается принципа "Единого Китая" и осуждает "провокации" США на Тайване. Си Цзиньпин заверил, что Китай готов сотрудничать и оказывать мощную поддержку ключевым интересам кремля.
Китай и россия "тесно координируют свои действия" на международной арене, желая работать вместе, "чтобы обеспечить стабильность в неспокойном мире",
– отметил китайский президент.
Кстати Удорожание нефти: какой фактор устранил опасения по Китаю
Не удастся быть нейтральным
Политический и экономический эксперт Валерий Клочок считает, что Китай будет выбирать между политическими дивидендами и экономическими возможностями. Сохранять нейтральную позицию не удастся.
"После удачного контрнаступления ВСУ у многих сторонников путина начинает радикально меняться точка зрения", – пояснил эксперт.