Китайский президент Си Цзиньпин встретился с владимиром путиным в узбекском городе Самарканд. Глава кремля поблагодарил за "взвешенную позицию" в отношении Украины.

К теме Китай не собирается спасать путина, – Яковенко назвал союзников россии

Путин назвал убийства украинцев "кризисом" и отметил, что понимает обеспокоенность Китая, но готов все подробно объяснить. Он сказал, что мир с поддержкой Украины приобрел "безобразные однополярные очертания".

Что еще говорили на встрече

По словам путина, россия твердо придерживается принципа "Единого Китая" и осуждает "провокации" США на Тайване. Си Цзиньпин заверил, что Китай готов сотрудничать и оказывать мощную поддержку ключевым интересам кремля.

Китай и россия "тесно координируют свои действия" на международной арене, желая работать вместе, "чтобы обеспечить стабильность в неспокойном мире",

– отметил китайский президент.

Кстати Удорожание нефти: какой фактор устранил опасения по Китаю

Не удастся быть нейтральным

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок считает, что Китай будет выбирать между политическими дивидендами и экономическими возможностями. Сохранять нейтральную позицию не удастся.

"После удачного контрнаступления ВСУ у многих сторонников путина начинает радикально меняться точка зрения", – пояснил эксперт.

Обратите внимание – Китай не будет поддерживать россию: смотрите видео