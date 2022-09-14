Зустріч відбудеться у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, який пройде в Узбекистані. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній.
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За його словами, одним з основних питань, яке обговорюватимуть путін та Сі Цзіньпін, стане війна в Україні.
Чого очікувати від зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна
Найімовірніше, президент Китаю може публічно заявити про підтримку росії.
Путін і Сі Цзіньпін будуть говорити гарні слова про підтримку та про вічну дружбу. Китай буде продовжувати антизахідну риторику і навіть може говорити про те, що у війні в Україні винні США та НАТО. Але українці не повинні перейматися з цього приводу,
– наголосив Загородній.
За словами політолога, Сі Цзіньпін робить заяви, які тішать вухо путіна. Однак реальні справи свідчать про зовсім інше.
- Попри усі сподівання москви, Китай так і не почав допомагати росії у війні проти України.
- Ба більше, Китай скорочує експорт до росії матеріалів та продукції, які можуть бути використані для потреб військово-промислового комплексу. Усе тому, що Пекін побоюється потрапити під західні санкції.
Чого Сі Цзіньпін хоче від путіна
Причина такої поведінки Сі Цзіньпіна криється у тому, що китайський лідер має власні плани стосовно росії.
Китайці зараз будуть викачувати ресурси з росії, яка вже фактично стала сировинним придатком Китаю. Росія вже зараз задешево продає Китаю нафту та газ, які не може продати Європі,
– зазначив Загородній.
За його словами, не виключено, що Сі Цзіньпін в обмін на заяви про підтримку знову намагатиметься отримати щось від кремля.
Політолог додав, що схожу тактику застосовує президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який експлуатує росію в обмін на обіцянки "примусити Зеленського до перемир'я".
Росія втрачає вплив у Середній Азії
Політолог вбачає у зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна ще один аспект. За його словами, фактично Китай має намір перейняти справи росії в Середній Азії.
Зараз москва втрачає вплив у цьому регіоні. Середня Азія намагається балансувати між трьома центрами впливу – Китаєм, Туреччиною та США. Росії у цьому рівнянні вже немає,
– наголосив Загородній.
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Відносини росії та Китаю: головне
- Росія та Китай мають тісні економічні взаємозв'язки. Кремль сподівається, що КНР допоможе росіянам впоратися з наслідками нападу на Україну, проте Пекін не поспішає та дотримується політики "нейтралітету".
- Російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко припустив, що Путін хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном, щоб попросити підтримки у війні проти України. Проте Китай не збирається допомагати росії.
- Китай не може відкрито підтримувати путінський режим у війні проти України. Як зазначив політичний та економічний експерт Валерій Клочок, для Пекіна важливо зберегти свій вплив на ринках збуту товарів та послуг у Європі та Америці.