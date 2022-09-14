Зустріч відбудеться у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, який пройде в Узбекистані. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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За його словами, одним з основних питань, яке обговорюватимуть путін та Сі Цзіньпін, стане війна в Україні.

Чого очікувати від зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна

Найімовірніше, президент Китаю може публічно заявити про підтримку росії.

Путін і Сі Цзіньпін будуть говорити гарні слова про підтримку та про вічну дружбу. Китай буде продовжувати антизахідну риторику і навіть може говорити про те, що у війні в Україні винні США та НАТО. Але українці не повинні перейматися з цього приводу,

– наголосив Загородній.

За словами політолога, Сі Цзіньпін робить заяви, які тішать вухо путіна. Однак реальні справи свідчать про зовсім інше.

Попри усі сподівання москви, Китай так і не почав допомагати росії у війні проти України.

Ба більше, Китай скорочує експорт до росії матеріалів та продукції, які можуть бути використані для потреб військово-промислового комплексу. Усе тому, що Пекін побоюється потрапити під західні санкції.

Чого Сі Цзіньпін хоче від путіна

Причина такої поведінки Сі Цзіньпіна криється у тому, що китайський лідер має власні плани стосовно росії.

Китайці зараз будуть викачувати ресурси з росії, яка вже фактично стала сировинним придатком Китаю. Росія вже зараз задешево продає Китаю нафту та газ, які не може продати Європі,

– зазначив Загородній.

За його словами, не виключено, що Сі Цзіньпін в обмін на заяви про підтримку знову намагатиметься отримати щось від кремля.

Політолог додав, що схожу тактику застосовує президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який експлуатує росію в обмін на обіцянки "примусити Зеленського до перемир'я".

Росія втрачає вплив у Середній Азії

Політолог вбачає у зустрічі путіна та Сі Цзіньпіна ще один аспект. За його словами, фактично Китай має намір перейняти справи росії в Середній Азії.

Зараз москва втрачає вплив у цьому регіоні. Середня Азія намагається балансувати між трьома центрами впливу – Китаєм, Туреччиною та США. Росії у цьому рівнянні вже немає,

– наголосив Загородній.

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