Пізно увечері в неділю міністр оборони у соцмережі "Х" повідомив, що перемовини з американцями завершилися, передає 24 Канал.
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"Ми завершили нашу зустріч з американською командою.
Дискусія була продуктивною та цілеспрямованою — ми торкнулися ключових моментів, зокрема енергетики.
Мета президента Володимира Зеленського — забезпечити справедливий і міцний мир для нашої країни та нашого народу — і, відповідно, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб ця мета стала реальністю", – йдеться у дописі Умєрова у твітері.