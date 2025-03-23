Пізно увечері в неділю міністр оборони у соцмережі "Х" повідомив, що перемовини з американцями завершилися, передає 24 Канал.

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"Ми завершили нашу зустріч з американською командою.

Дискусія була продуктивною та цілеспрямованою — ми торкнулися ключових моментів, зокрема енергетики.

Мета президента Володимира Зеленського — забезпечити справедливий і міцний мир для нашої країни та нашого народу — і, відповідно, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб ця мета стала реальністю", – йдеться у дописі Умєрова у твітері.