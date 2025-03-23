Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу наголосив, що ніхто насправді не знає, як цей колективний захист буде втілюватися, як невідомо і те, що взагалі буде з НАТО далі в період президентства Трампа і чи буде воно за участю США надавати гарантії безпеки Європі, бо зараз європейці в цьому сумніваються.

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Фесенко закликав українців дивитися на речі реально. З його слів, не буде тих гарантій безпеки, про які сьогодні мріє Україна.

На превеликий жаль, не будуть за нас воювати, тому що це ризик ядерної війни з Росією. Нам і раніше цього ніхто не обіцяв, а зараз при Трампі тим більше,

– озвучив Фесенко.

З Європою наша держава може про це домовлятися, але поступово, тому що в неї теж виникає ризик війни з Росією. Тому з європейцями, за його переконанням, в перспективі можна буде дійти домовленостей, особливо якщо США будуть відходити від НАТО і ЄС.

Наявність "ядерки" не гарантує, що не буде нового нападу

Щодо ядерної зброї, політолог наголосив, що її наявність, як свідчить досвід, не є гарантією зупинки війни. Приклад цього Ізраїль, ніхто точно не знає є там ядерна зброя чи ні, але припускають, що все-таки є, однак там війна з палестинцями не припиняється. Інший приклад – Пакистан та Індія, ці дві країни мають ядерну зброю, на кордоні між ними постійні сутички. Такі сутички є між Індією та Китаєм, який також є ядерною державою.

Логічно було б реалізовувати спільний проєкт, де буде європейський ядерний складник, а Україна може в перспективі до нього долучитися,

– вважає політолог.

Миротворці – лише символічні сили стримування

Миротворчий контингент, як зауважив Фесенко, має перебувати на лінії зіткнення, а про це треба буде домовлятися. Це предмет переговорів між Україною та Росією.

"Не може бути жодних ілюзій. Росія не погодиться на те, щоб в ролі миротворців виступали країни НАТО, а Україна – щоб виступали союзники Росії. Якщо обидві сторони погодяться на розміщення миротворців, треба буде шукати треті відносно нейтральні країни", – пояснив Фесенко.

Політолог зазначив, що прем'єр-міністр Великої Британії Стармер і президент Франції Макрон пропонують символічні сили стримування, хоч вони й називають їх миротворцями. На його думку, це більше варто сприймати як сигнал Росії, а от чи будуть реально ці іноземні військові готові дати відповідь на порушення країною-агресоркою перемир'я – під сумнівом.

Мовиться про 30 тисяч військових, які б навчали українців, базувалися в Одесі, Львові чи Києві, а не на лінії зіткнення. Чи будуть вони воювати? Стармер і Макрон не можуть дати відповідь на це запитання, тому що це юридично не узгоджено. Та й вони більше покладаються на Україну, бо в неї боєздатна армія,

– озвучив Фесенко.

Головною і реальною гарантією безпеки для України, як підсумував політолог, є власна боєздатна потужна армія, а також збереження партнерських стосунків з Європою, Канадою, Австралією, якщо вони будуть готові допомагати постачанням зброї, фінансуванням українських оборонних проєктів, реалізацією таких спільних проєктів (зокрема навчання військових).