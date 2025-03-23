Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что никто на самом деле не знает, как эта коллективная защита будет воплощаться, как неизвестно и то, что вообще будет с НАТО дальше в период президентства Трампа и будет ли оно с участием США предоставлять гарантии безопасности Европе, потому что сейчас европейцы в этом сомневаются.

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Фесенко призвал украинцев смотреть на вещи реально. По его словам, не будет тех гарантий безопасности, о которых сегодня мечтает Украина.

К большому сожалению, не будут за нас воевать, потому что это риск ядерной войны с Россией. Нам и раньше этого никто не обещал, а сейчас при Трампе тем более,

– озвучил Фесенко.

С Европой наше государство может об этом договариваться, но постепенно, потому что у нее тоже возникает риск войны с Россией. Поэтому с европейцами, по его убеждению, в перспективе можно будет прийти к договоренностям, особенно если США будут отходить от НАТО и ЕС.

Наличие "ядерки" не гарантирует, что не будет нового нападения

Относительно ядерного оружия, политолог отметил, что его наличие, как показывает опыт, не является гарантией остановки войны. Пример этого Израиль, никто точно не знает есть там ядерное оружие или нет, но предполагают, что все-таки есть, однако там война с палестинцами не прекращается. Другой пример – Пакистан и Индия, эти две страны имеют ядерное оружие, на границе между ними постоянные столкновения. Такие столкновения есть между Индией и Китаем, который также является ядерной державой.

Логично было бы реализовывать совместный проект, где будет европейская ядерная составляющая, а Украина может в перспективе к нему присоединиться,

– считает политолог.

Миротворцы – лишь символические силы сдерживания

Миротворческий контингент, как заметил Фесенко, должен находиться на линии соприкосновения, а об этом надо будет договариваться. Это предмет переговоров между Украиной и Россией.

"Не может быть никаких иллюзий. Россия не согласится на то, чтобы в роли миротворцев выступали страны НАТО, а Украина – чтобы выступали союзники России. Если обе стороны согласятся на размещение миротворцев, надо будет искать третьи относительно нейтральные страны", – пояснил Фесенко.

Политолог отметил, что премьер-министр Великобритании Стармер и президент Франции Макрон предлагают символические силы сдерживания, хоть они и называют их миротворцами. По его мнению, это больше стоит воспринимать как сигнал России, а вот будут ли реально эти иностранные военные готовы дать ответ на нарушение страной-агрессором перемирия – под сомнением.

Говорится о 30 тысячах военных, которые бы обучали украинцев, базировались в Одессе, Львове или Киеве, а не на линии соприкосновения. Будут ли они воевать? Стармер и Макрон не могут дать ответ на этот вопрос, потому что это юридически не согласовано. И они больше полагаются на Украину, потому что у нее боеспособная армия,

– озвучил Фесенко.

Главной и реальной гарантией безопасности для Украины, как подытожил политолог, является собственная боеспособная мощная армия, а также сохранение партнерских отношений с Европой, Канадой, Австралией, если они будут готовы помогать поставками оружия, финансированием украинских оборонных проектов, реализацией таких совместных проектов (в частности обучение военных).