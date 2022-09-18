Про це 24 каналу розповів російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський. Він нагадав, що на початку лютого російський диктатор провів перемовини з лідером Китаю.

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Після цієї зустрічі очільник кремля почав зухвало висловлюватися у бік України. Зокрема, звертаючись до президента Володимира Зеленського з приводу мінських угорд, путін вжив фразу: "Подобається, не подобається – терпи, моя красунечко".

Сі Цзіньпін підштовхнув путіна (до війни з Україною – 24 канал). Китайському лідеру дуже важливо було поставити експеримент, абсолютно виграшний для нього,

– сказав Піонтковський.

Експеримент Китаю

За словами публіциста, якби здійснилися плани росії про взяття Києва протягом 3 днів, це означало б вихід США зі світової політики. Адже після репутаційної катастрофи в Афганістані та втрати впливу у Східній Європі Вашингтон вже не міг би втримати свої позиції.

У такому разі Сі Цзіньпін приєднав би Тайвань до Китаю вже через два тижні. Ба більше, тайванці самі б принесли йому "ключі" від острова. Адже їм би стало зрозуміло, що про жоден захист з боку США не йдеться і Китай повністю панує у Південно-Східній Азії,

– зазначив Піонтковський.

У випадку програшу путіна Пекін все одно перебуватиме у виграшній позиції.

"А у випадку поразки кремля почнеться період послаблення центральної влади у росії. Китай матиме змогу реалізувати свої давні амбіції і поверне споконвічно китайські землі від Тихого океану до Північного моря, як китайці називають Байкал", – пояснив публіцист.

Для чого Сі Цзіньпін поїхав на ШОС

За його словами, Сі Цзіньпін виграв би у будь-якому разі, отримавши Тайвань або Сибір. Зараз китайський лідер починає усвідомлювати, що йдеться саме про другий варіант.

Піонтковський нагадав відому китайську мудрість: "Якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити трупи ворогів, що пропливають повз".

Китайський лідер і чекав цього моменту. А зараз він поїхав у Самарканд подивитися на цей "труп", який вже явно пливе по ріці,

– сказав публіцист.

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"Пригоди" путіна на саміті ШОС