У Москві вже заявили, що офіційний Пекін підтримує російські ініціативи. Текст спільної заяви Китаю та Росії оприлюднили на сайті Кремля.

Цікаво Їх майже нічого не об'єднує, – економіст про відносини Китаю і Росії

Китай поставився до "гарантій безпеки" з розумінням, – Кремль

Китайська сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Росією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі,

– мовиться у заяві.

Також Москва та Пекін закликали США відмовитися від розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Європі.

Передача ракет США союзникам "створить ризики для безпеки", – спільна заява

Китайці та росіяни наголосили, що передача американцями ракет союзникам "створює ризики для міжнародної та регіональної безпеки, ведуть до ослаблення міжнародної системи нерозповсюдження та контролю над озброєннями, підриву глобальної стратегічної стабільності”.

Важливо! Путін та Сі Цзіньпінь не оминули нагоди висловитись про свої уявлення про демократію. Мовляв, вона не може базуватись на "трафаретах". Політики запропонували вигідну обом версію, "що народ має право вибирати такі форми та методи реалізації демократії, які відповідають специфіці цієї держави".

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Сторони готові до спільної роботи з усіма зацікавленими партнерами на користь просування справжньої демократії,

– заявляють керівники двох країн.

Зазначимо, що Путін перебуває 4 лютого в Китаї з одноденним візитом.

Що відомо про "гарантії безпеки", які запропонувала Росії

У грудні МЗС Росії оприлюднило "гарантії безпеки". Документ направили НАТО та США.

Головною вимогою було нерозширення НАТО – за рахунок Грузії та України.

Держсекретар Ентоні Блінкен пообіцяв Сергію Лаврову, що Вашингтон надасть письмову відповідь.

У січні посол США в Росії Джон Салліван привіз цей документ у Москву.

Президент Володимир Путін заявив, що головні вимоги у Вашингтоні відкинули.

31 січня Штати вже отримали письмову відповідь Росії.

Узгоджену відповідь щодо "гарантій безпеки" планують надати і в Євросоюзі.

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