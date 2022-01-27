Доставив у Москву відповідь Вашингтона посол США в Росії Джон Салліван. Це підтвердили, як у МЗС Росії, так і в Держдепі США.

До теми США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"

Текст "письмової відповіді" не оприлюднили

Сам текст документа не оприлюднили. У Вашингтоні висловили сподівання, що цього не зробить і Москва. За словами голови Держдепу Ентоні Блінкена, позиції узгоджували з союзниками, в тому числі з Україною.

Коротко про зміст "письмової відповіді" США:

у документі мовиться про серйозний дипломатичний шлях, якщо Москва його обере;

США, союзники і партнери занепокоєні діями Росії, які підривають безпеку;

також там – принципова та прагматична оцінка занепокоєнь, які спричинила Росія;

містить пропозиції США у сферах, у яких сторони можуть знайти спільну мову.

Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення позицій в Україні, а також заходи для збільшення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі,

– заявив Блінкен.

Зазначимо, що Ентоні Блінкен наголосив, що не проти ще раз зустрітись з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Мета – обговорити реакцію Росії. Така розмова, на думку голови Держдепу, може відбутись вже найближчими днями.

Що пишуть про текст відповіді американські ЗМІ Американські видання раніше висловлювали припущення, що жодного сюрпризу у документі не буде. Мовляв, Вашингтон викладе пропозиції щодо подальшого розвитку, проте про вступ до НАТО України не йтиметься. Вже після того, як відповідь передали, медіа наголосили, що там мовиться про взаємне обмеження ядерних озброєнь. Також Росія не отримає права вето на розташування військ у країнах Альянсу. Сторони можуть зобов'язатися проводити навчання далеко від кордонів одне одного.

Як на відповідь Вашингтона відреагували у Москві

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У Москві підтвердили, що "письмову відповідь" від Вашингтона отримали. У державі-агресорці виглядають невдоволеними тим, що прочитали в документі. Свою відповідь Сполученим Штатам обіцяють протягом кількох днів. Також Росія взяла приклад зі США і також хоче порадитись з союзниками – наприклад, Китаєм. Про це заявив депутат Ради федерацій Володимир Джабаров.

Реакція України на відповідь США

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна отримала документ від Вашингтона ще до того, як його направили Росії. Жодних претензій та зауважень у Києва немає.

Важливо, що США залишаються в тісних контактах з Україною до і після всіх контактів з Росією. Без України немає рішень щодо України. Золоте правило,

– написав Кулеба у твітері.

Чого вимагає Росія у "гарантіях безпеки" та як реагує Захід:

У грудні 2021 року в російському МЗС оприлюднили так звані "гарантії безпеки" до НАТО.

Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Головна умова – не приймати в Альянс Україну та Грузію.

10 січня щодо "гарантій безпеки" відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – між ОБСЄ та Кремлем. Після них у Росії знову почали бідкатись, що Штати не дали письмових відповідей на ці "гарантії" та зажадали їх.

Захід констатує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику "відчинених дверей" НАТО.

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