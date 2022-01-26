Салліван прибув до російського міністерства закордонних справ. Інформацію також підтвердила журналістка Bloomberg Дженіфер Джейкобс.

До теми Білий дім збирається направити Росії письмові "гарантії безпеки" вже сьогодні, – CNN

Що цьому передувало

Напередодні американські ЗМІ писали, що "письмові гарантії" США дійсно має надати 26 січня. Представники адміністрації президента Джо Байдена стверджували, що "сюрпризу" у відповідях не буде. Позиції проговорювали із союзниками, зокрема, з Україною.

Зазначили, що США викладуть пропозиції щодо подальшого розвитку, але відповідь навряд чи характеризуватиме ймовірність вступу України в НАТО.

Зверніть увагу! За інформацією ЗМІ, США не планують оприлюднювати відповіді, але це може зробити Росія.

Що вимагає Росія

Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Тобто, аби до Альянсу не приймали Україну та Грузію.

На початку 2022 року відбувалось кілька зустрічей, де говорили про цю тему. Зокрема, засідання Ради Росія – НАТО.

Захід констатує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.

США врахували позицію України у відповіді на ультиматум РФ | На цю хвилину: