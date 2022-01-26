Салліван прибув до російського міністерства закордонних справ. Інформацію також підтвердила журналістка Bloomberg Дженіфер Джейкобс.
До теми Білий дім збирається направити Росії письмові "гарантії безпеки" вже сьогодні, – CNN
Що цьому передувало
Напередодні американські ЗМІ писали, що "письмові гарантії" США дійсно має надати 26 січня. Представники адміністрації президента Джо Байдена стверджували, що "сюрпризу" у відповідях не буде. Позиції проговорювали із союзниками, зокрема, з Україною.
Зазначили, що США викладуть пропозиції щодо подальшого розвитку, але відповідь навряд чи характеризуватиме ймовірність вступу України в НАТО.
Що вимагає Росія
- Кремль вимагає юридичних гарантій про нерозширення НАТО на Схід. Тобто, аби до Альянсу не приймали Україну та Грузію.
- На початку 2022 року відбувалось кілька зустрічей, де говорили про цю тему. Зокрема, засідання Ради Росія – НАТО.
- Захід констатує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.
США врахували позицію України у відповіді на ультиматум РФ | На цю хвилину: