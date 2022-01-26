Викладуть пропозиції США щодо подальшого розвитку, але відповідь навряд чи характеризуватиме ймовірність вступу України в НАТО. Про це кажуть представники адміністрації.

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Речник Держдепартаменту Нед Прайс не очікує побачити таке формулювання у будь-якій письмовій відповіді від США. За його словами, на це є кілька причин.

Що буде у відповідях

У пропозиції зазначать загальні сфери, в яких США готові співпрацювати з Росією. Це стосується контролю над озброєннями, прозорості, зниження ризиків і розміщення ракетних систем.

Високопоставлені чиновники зауважили, що деталі будуть "трохи глибшими", ніж те, що публічно кажуть у Вашингтоні.

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