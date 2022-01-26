У Сполучених Штатах Америки переконані, що ця відповідь нікого не здивує – ні Європейський Союз, ні НАТО, ні Україну. Про це говорив журналістам 25 січня речник Держдепу Нед Прайс.

На цьому ж брифінгу Це ніщо у порівнянні з тим, що буде після нападу на Україну, – Держдеп про обвал рубля

Відповідь США Росії не міститиме сюрпризів

Речник Держдепу США Нед Прайс розповів журналістам під час щоденного брифінгу 25 січня, що українську владу поінформували про зміст майбутньої відповіді Росії. Мовиться про так звані "письмові гарантії", які вимагає Кремль від Білого дому – про нерозширення НАТО, відмову брати туди Україну тощо.

Свою реакцію адміністрація Джо Байдена начебто готова надіслати до Москви вже цього тижня. І позицію України Штати у ній врахували, як запевнив Прайс.

Ми не тільки поінформували та показали їм (офіційному Києву, – 24 канал) попередній варіант того, що буде в документі, а й запитували їхню реакцію, і також включили її до нашого звіту,

– заявив представник Держдепу.

Що ще важливо у коментарях Держдепу:

Відповідь США Росії не здивує ні Україну, ні ЄС, ні НАТО ( "не буде жодних сюрпризів" ). А так само не здивує вона і Росію.

). А так само не здивує вона і Росію. Питання потенційного вступу України в НАТО в американському документі не зачіпатимуть ("це відповідь тільки від США").

До слова: цього ж дня речниця Джо Байдена Дженніфер Псакі заявила журналістам, що у президента США "немає ні намірів, ні інтересу, ні бажання відправляти війська в Україну".

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