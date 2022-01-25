Про це сказав представник президента в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він зауважив, що ці ультиматуми – це чергове підняття ставок.
До теми НАТО відмовилось виконати ультиматум Росії щодо нерозширення, – Столтенберг
Він зауважив, що ці ультиматуми – це чергове підняття ставок.
"Насправді ніхто не може бути переконаним, що є в голові Путіна. Є багато підстав вважати, що там не все нормально", – зазначив Веніславський.
Кремль вимагає, аби США відповіли на їхній ультиматум вже найближчим часом. В Україні чітко розуміють, що ця відповідь точно не буде стосуватися поступок, як цього очікує Росія.
Це достатньо небезпечна ситуація, адже Путін сам себе заганяє в кут, з якого буде дуже мало варіантів виходу. Треба знову піднімати ставки – а це не лише нагнітання на кордоні з Україною чи провокації про розширення агресії. Вони роз'їдають Кубу і Венесуеллу як майданчики для шантажу США,
– запевнив Веніславський.
"Путін отримує зворотний ефект"
Він пояснив, що це геополітична гра, яка зокрема й стосується України. Однак Веніславський не погоджується з думкою деяких експертів, що Путін вже все отримав.
"Путін хоче ввійти в історію відновлення СРСР. Однак відновити СРСР без України неможливо. Тут зворотний ефект. Чим більше Путін піднімає ставки, тим більше згуртовуються українці", – підсумував він.
Повне інтерв'ю з Федором Веніславським: дивіться відео
Ультиматум Кремля: коротко
- Росія вимагає так звані гарантії безпеки від США та НАТО про нерозшироення Альянсу на території Східної Європи. Фактично – заборона Україні стати членом НАТО.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що письмові відповіді уже наприкінці січня.
- Водночас у НАТО відмовились виконувати ультиматум.