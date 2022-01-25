Про це сказав представник президента в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він зауважив, що ці ультиматуми – це чергове підняття ставок.

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Він зауважив, що ці ультиматуми – це чергове підняття ставок.

"Насправді ніхто не може бути переконаним, що є в голові Путіна. Є багато підстав вважати, що там не все нормально", – зазначив Веніславський.

Кремль вимагає, аби США відповіли на їхній ультиматум вже найближчим часом. В Україні чітко розуміють, що ця відповідь точно не буде стосуватися поступок, як цього очікує Росія.

Це достатньо небезпечна ситуація, адже Путін сам себе заганяє в кут, з якого буде дуже мало варіантів виходу. Треба знову піднімати ставки – а це не лише нагнітання на кордоні з Україною чи провокації про розширення агресії. Вони роз'їдають Кубу і Венесуеллу як майданчики для шантажу США,

– запевнив Веніславський.

"Путін отримує зворотний ефект"

Він пояснив, що це геополітична гра, яка зокрема й стосується України. Однак Веніславський не погоджується з думкою деяких експертів, що Путін вже все отримав.

"Путін хоче ввійти в історію відновлення СРСР. Однак відновити СРСР без України неможливо. Тут зворотний ефект. Чим більше Путін піднімає ставки, тим більше згуртовуються українці", – підсумував він.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Повне інтерв'ю з Федором Веніславським: дивіться відео

Ультиматум Кремля: коротко