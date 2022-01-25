Об этом сказал представитель президента в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

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Он отметил, что эти ультиматумы – это очередное поднятие ставок.

"На самом деле никто не может быть уверен, что в голове Путина. Есть много оснований считать, что там не все нормально", – отметил Вениславский.

Кремль требует, чтобы США ответили на их ультиматум уже в ближайшее время. В Украине ясно понимают, что этот ответ точно не будет касаться уступок, как этого ожидает Россия.

Это достаточно опасная ситуация, ведь Путин сам себя загоняет в угол, из которого будет очень мало вариантов выхода. Надо снова поднимать ставки – а это не только нагнетание на границе с Украиной или провокация о расширении агрессии. Они разъедают Кубу и Венесуэллу как площадки для шантажа США.

– заверил Вениславский.

"Путин получает обратный эффект"

Он объяснил, что это геополитическая игра, которая, в частности, касается Украины. Однако Вениславский не согласен с мнением некоторых экспертов, что Путин уже все получил.

"Путин хочет войти в историю восстановления СССР. Однако восстановить СССР без Украины невозможно. Здесь обратный эффект. Чем больше Путин поднимает ставки, тем больше сплачиваются украинцы", – подытожил он.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Полное интервью с Федором Вениславским: смотрите видео

Ультиматум Кремля: коротко