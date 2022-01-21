Перемовини між дипломатами тривали понад півтори години. Згодом і Лавров, і Блінкен вийшли на пресконференції – зробили вони це окремо один від одного.

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Зустріч присвятили так званим "гарантіям безпеки"

Зустріч присвятили так званим "гарантіям безпеки", на яких ще з грудня наполягає Росія. Головна теза цього документа – вимога щодо нерозширення НАТО.

Перший про результати переговорів розповідав Лавров. Традиційно він повторював те, що від Росії чули неодноразово.

Глава МЗС зухвало переконував, що Росія ніколи не загрожувала Україні.

Документ Держдепу, у якому розвінчували основні наративи російської пропаганди, він назвав "чистою брехнею".

Лавров сказав, що питання України – потребує уваги, проте до нього "не слід зводити всі аспекти євробезпеки".

Міністр шокував заявою про те, що, мовляв, не почув від Блінкена жодного аргументу про позицію США щодо України.

Вже вкотре представник Москви наголосив, що Київ начебто не виконує мінські домовленості і до цього його треба змусити.

За словами Лаврова, Москва занепокоєна "реальними фактами, а не вигаданими". "Реальним фактом" росіянин назвав "накачування України західними військовими та інструкторами".

Дуже дивною є заява Лаврова, що Росія не претендує на жодні сфери впливу. При цьому спробу перетворити Україну на "зону впливу" він закинув США.

Глава МЗС Росії сказав, що з головою Держдепу не обговорював розміщення ракет на Кубі та у Венесуелі.

Москва хоче почути відповідь від США щодо "гарантій безпеки"

Щодо ультиматумів Москви, які та називає договорами про "гарантії безпеки", то Лавров сподівається почути відповідь вже наступного тижня. Ба більше, таку відповідь від Вашингтона глава МЗС держави-агресорки хоче отримати у письмовому вигляді.

Зверніть увагу! Лавров заявив, що після отримання цих документів від представників США, планують новий контакт між американським та російським дипвідомством.

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Путін готовий зустрічатись з Байденом, – Лавров

Лавров назвав розмову з головою Держдепу корисною і продуктивною, проте при цьому кинув камінь у бік США: мовляв, сподівається, що емоцій у Вашингтона поменшає. Також глава МЗС запевнив, що Володимир Путін завжди готовий до розмови з Джо Байденом.

Блінкен про результати перемовин з Лавровим

Згодом на пресконференцію вийшов і Ентоні Блінкен. Дипломат наголосив, що Вашингтон виступає за "єдину, жорстку та швидку відповідь" – у випадку, якщо Росія нападе на Україну. Держсекретар сподівається, що сторони такі підуть дипломатичним шляхом вирішення ситуації.

Ми не сподівались на прорив сьогодні, проте сподіваюсь, що ми стали більше розуміти вимоги та сподівання один одного,

– сказав Блінкен.

Це важливо! Блінкен попередив Лаврова, що перетин російськими військовими кордону України вважатиметься вторгненням.

США занепокоєні діями Росії не лише в Україні

Блінкен зазначив, що США занепокоєні діями не лише в Україні, а й в інших країнах. Держсекретар США підтвердив, що Лавров сказав йому під час перемовин, що Росія не мала ніколи наміру нападати на Україну, проте, наголосив Блінкен, є очевидні речі – та нагадав про Крим та Донбас.

Вашингтон надасть відповідь щодо "гарантій безпеки"

США таки нададуть відповідь щодо так званих "гарантій безпеки" – у письмовому вигляді. За словами Блінкена, США у відповіді висловлять свою "занепокоєність".

Більше тез з пресконференції Блінкена:

Блінкен запропонував Лаврову, щоб Росія відвела свої війська від кордону України. Цим Кремль має довести те, що справді не має наміру нападати.

України. Цим Кремль має довести те, що справді не має наміру нападати. Після зустрічі з Лавровим держсекретар США має намір провести консультації з президентом Байденом та Конгресом.

США не поступляться принципом "відчинених дверей" у НАТО.

у НАТО. Росія і США можуть спільно працювати над вирішенням проблем, зокрема, мовиться про контроль над озброєннями.

Блінкен наголосив, що США не чекають, щоб вживати заходів проти Росії. Він зазначив, що Україна отримала найбільшу допомогу у оборонній сфері від Вашингтона. А також нагадав про санкції, які були введені проти агентів впливу Росії в Україні.

Держсекретар підтвердив, що США готові до контактів з Росією на рівні президентів.

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Цікаво! Блінкен, як і Лавров, назвав розмову у Женеві "відвертою".

Як США реагують на можливу агресію Росії проти України: коротко

Наступні кроки щодо протидії російській агресії у Вашингтоні ухвалюватимуть вже після зустрічі Блінкена з Лавровим.

Раніше президент Байден наголосив, що Вашингтон вважатиме, що Росія здійснила повноцінне вторгнення, як тільки російські військові перетнуть кордон України.

Такі кроки Москви одразу отримають різку відповідь від США.

Держсекретар США наголошував, що те, що відбувається зараз навколо України є "кризою з глобальними наслідками".

Чи допустять США вторгнення в Україну: дивіться більше у WTF