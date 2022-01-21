За підсумками переговорів Блінкен та Лавров планують дати роздільні пресконференції.

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Як відомо, зустріч присвячена російським пропозиціям щодо гарантій безпеки. Опісля переговорів дипломати дадуть 2 окремі пресконференції. Вони заплановані на 16:00 за київським часом.

Що сказав Ентоні Блінкен

Держсекретар США зауважив, що переговори в Женеві із Сергієм Лавровим є частиною зусиль, що продовжуються, з деескалації напруженості і запобігання подальшій російській агресії проти України. Він додав, що Штати налаштовані розв'язувати проблеми з Росією мирним шляхом, але не чекають більших результатів від переговорів.

Ми не очікуємо, що зможемо вирішити всі наші протиріччя сьогодні, але ми зможемо намітити шлях дипломатії та діалогу,

– сказав голова Держдепартаменту.

Водночас Блінкен попередив, що у разі ескалації конфлікту на Донбасі Росія отримає жорстку відповідь.

Початок перемовин Блінкена і Лаврова: дивіться відео

Відповідь Лаврова

Російський міністр закордонних справ відповів, що "проривів" Росія теж не чекає, однак хоче почути конкретні відповіді на пропозиції Москви.

"Пропозиції гранично конкретні. Очікуємо на такі ж конкретні відповіді щодо тих зобов'язань, які були ухвалені на найвищому рівні у межах ОБСЄ з проблем неподільності та безпеки. Щоб жодна країна не зміцнювала свою безпеку коштом безпеки будь-якої іншої країни. Мені дуже цікаво почути, як США трактують ці свої зобов'язання", – заявив Лавров.

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Зауважимо, що Блінкен прибув у Німеччину після візиту в Україну. Держсекретар США прибув в Україну 19 січня 2021 року. За словами самого голови Держдепу, його попросив здійснити візит президент Джо Байден.

У Києві Блінкен зустрівся з главою МЗС Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським. З главою України держсекретар обговорив безпекову ситуацію, а такою посилення співпраці у сфері оборони.