Зеленський переказав слова вдячності президенту США Джо Байдену. Саме він ініціював візит Блінкена в Україну.

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Під час розмови Зеленський та Блінкен обговорили безпекову ситуацію навколо України. Темою розмови стали також кроки, які здійснюють у межах наявних переговорних форматів, а також – інші модальності політико-дипломатичного врегулювання.

"Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів та відкрити шлях до проведення нормандського саміту", – наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що робитиметься все необхідне для досягнення миру. На це спрямували низку українських мирних ініціатив, внесених, зокрема, у межах Тристоронньої контактної групи.

Також під час розмови обговорили двосторонню взаємодію у сфері безпеки й оборони.

Зокрема, Зеленський наголосив на важливості посилення американської допомоги, спрямованої на покращення спроможностей ЗСУ.

Щоб робити дуже швидкі кроки, щоб модернізувати армію, потрібна допомога, особливо в такі непрості часи,

– наголосив Зеленський.

Також Зеленський обговорив питання підтримки євроатлантичних прагнень України, зокрема, очікувань України від саміту НАТО в Мадриді.

Український лідер також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" – геополітична зброя та загроза для енергетичної безпеки України та Європи.

Візит Блінкена до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув в Україну 19 січня. Там політик зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

За словами Блінкена, приїхати в Україну його попросив особисто президент Джо Байден.

Візит держсекретаря США ще раз підтверджує підтримку, яку Штати надають Україні. США – віданні територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

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