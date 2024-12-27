Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap.

До теми Є перший полонений з КНДР на Курщині, – розвідка Південної Кореї

Полонений солдат КНДР помер від загострення

У розвідувальному агентстві Південної Кореї, посилаючись на дані розвідки "дружньої країни", повідомили, що перший полонений солдат Північної Кореї, який воював на боці Росії, помер 27 грудня. Причиною смерті стало загострення ран через день після того, як військового взяли у полон Сили оборони.

Відомо, що полонений мав серйозні поранення, які за добу призвели до серйозного загострення.

Раніше, 26 грудня, "Мілітарний" повідомив, що Сили спеціальних операцій, ймовірно, захопили у полон першого солдата армії КНДР, який воював на боці Росії у Курській області. У мережі також поширювали фото полоненого військового.



Ймовірно, перший полонений військовий КНДР / Фото з соцмереж

Як додали у "Мілітарному", група CCO провела операцію зі знищення ворога на Курському напрямку. Окрім успішного виконання завдання, українські захисники змогли затрофеїти ворожу техніку та взяти у полон найманця з Північної Кореї.

Володимир Зеленський раніше повідомляв, що понад 3000 військових КНДР, які воюють на боці Росії, загинули або отримали поранення під час бойових дій у Курській області. Крім того, днями раніше ССО ліквідували 77 найманців.