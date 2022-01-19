Зеленский передал слова благодарности президенту США Джо Байдену. Именно он инициировал визит Блинкена в Украину.

Заметьте Блинкен не видит смысла в пересмотре Минских соглашений

Во время разговора Зеленский и Блинкен обсудили безопасностную ситуацию вокруг Украины. Темой разговора стали также шаги, которые осуществляют в рамках имеющихся переговорных форматов, а также – другие модальности политико-дипломатического урегулирования.

"Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению нормандского саммита", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что будет делаться все необходимое для достижения мира. На это направили ряд украинских мирных инициатив, внесенных, в частности, в рамках Трехсторонней контактной группы.

Также во время разговора обсудили двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

В частности, Зеленский отметил важность усиления американской помощи, направленной на улучшение возможностей ВСУ.

Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в такие непростые времена,

– подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский обсудил вопросы поддержки евроатлантических устремлений Украины, в частности, ожиданий Украины от саммита НАТО в Мадриде.

Украинский лидер также заявил о необходимости введения превентивных санкций против России. В частности, Зеленский отметил, что "Северный поток-2" – геополитическое оружие и угроза для энергетической безопасности Украины и Европы.

Визит Блинкена в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину 19 января. Там политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Блинкена, приехать в Украину его попросил лично президент Джо Байден.

Визит госсекретаря США еще раз подтверждает поддержку, которую Штаты оказывают Украине. США – преданы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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