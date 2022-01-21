Навіщо санкції після того, як ми втратимо всю Україну, – Зеленський

Обмеження проти Кремля важливо застосувати саме до початку вторгнення. Про це український президент заявив у інтерв'ю.

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Партнери кажуть, що завтра може початися війна й тоді будуть застосовані потужні санкції. Але чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте ескалації? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України?

– наголосив президент.

Зеленський вважає, що обмеження після нападу вже не будуть дієвими й не стримають Росію. Адже санкції є превентивним інструментом. Їх можна застосувати, а потім скасувати.

"Якщо буде вторгнення Росії, ви введете потужні санкції після того, як ми, можливо, вже втратимо частину територій? Коли ви введете санкції, що робитиме Росія? На вас подивляться і скажуть: "Слухай, ми можемо з цим впоратися, ми можемо продовжувати як було", – пояснив політик.

Він наголосив, що, якщо Україна захищатиметься від однієї з найпотужніших армій у світі, то це буде масштабна війна. У ній постраждають і Київ, і Москва. Крім того, міграційна криза торкнеться сусідніх європейських країн.

Зверніть увагу! Видання Axios заявило, що на зустрічі з американськими сенаторами у Києві Зеленський також закликав їх до негайних санкцій проти Росії. Він наголошував, що після ескалації обмеження будуть "нейтральними" й особливого ефекту не матимуть.

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