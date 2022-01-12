Столтенберг попередив Росію

НАТО відхилило вимогу Кремля про нерозширення на Схід. Про це Столтенберг заявив на брифінгу за підсумками переговорів Ради НАТО – Росія.

Читайте також У Росії заперечують зв'язок раптових навчань поблизу України та переговорів з НАТО

Ми дуже чітко заявили, що застосування сил проти України буде серйозною стратегічною помилкою. Це супроводжуватиметься дуже високою ціною для Росії,

– наголосив генсек.

Що відомо про переговори Росії на НАТО

У Брюсселі 12 січня відбулися переговори Ради Росія – НАТО. Під час них обговорили безпекову ситуацію в Європі, зокрема – навколо України.

Перед тим сторони провели розмову у Женеві щодо "гарантій безпеки". За її підсумками Альянс відмовився виконувати вимогу Росії не брати до свого складу Україну.

Війська Росії біля кордону України: головне

Ще в жовтні 2021 року західні ЗМІ заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. Згодом українська розвідка заявила, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.

Міжнародні партнери закликають Кремль до деескалації. У випадку агресії вони погрожують серйозними санкціями. Так, обмеження можуть ввести проти газопроводу "Північний потік-2".

За даними розслідувачів, Росія перекидає військових та техніку з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони. Ймовірно, їх везуть до кордону України.

Це може вас зацікавити – Столтенберг відреагував на збільшення російських військ біля України

Повний текст публікації телеграм-каналу "Дом"

Росія заплатить велику ціну за агресію проти України, – Столтенберг

Сьогодні відбувалися переговори у форматі НАТО – Росія, за підсумками яких генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив із брифінгом. Він зазначив, що Альянс відхилив вимогу Росії про нерозширення, а також попередив, що нова агресія проти України коштуватиме Росії дорого.

Ми дуже чітко заявили, що застосування сил проти України буде серйозною стратегічною помилкою і це супроводжуватиметься дуже високою ціною для Росії», – наголосив Столтенберг.