Фахівці мають близько 30 відео, на яких видно, як техніку вантажать на залізничні платформи та ешелони, що рухаються на захід.

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Яку техніку перекидає Росія

Розслідувачі CIT стверджують, що більшість записів зняли у Східному Сибіру та Далекому Сході, зокрема у Бурятії та Приморському краї. За останні кілька днів таких відео побільшало.

Дослідили, що техніку відправляли з Улан-Уде, Білогірська та Уссурійська. Тому припускають, що вона належить до з'єднань усіх 4 армій Східного військового округу Росії.

Що перекидають:

військові вантажівки,

автозаправники,

танки,

бойові машини піхоти,

реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган",

ймовірно, зенітний ракетний комплекс "Тор" або зенітну самохідну установку "Шилка".

Крім техніки, помітили й особовий склад військовослужбовців, які їдуть в пасажирських та товарних вагонах. Поки не становили, скільки військових там є.



Росія перекидає техніку / Фото CIT

Військові навчання Росії біля українських кордонів

Росія 11 січня повідомила, що проводить військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Вони стартували у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях.

Задіяли близько 3 тисяч військових і важку техніку. Мовиться про танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.

До речі, у США вже відреагували. Вимагають пояснень від Росії та наголошують, що будь-які військові навчання мають бути прозорими.