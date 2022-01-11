Навчання стартували у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях. Росія використовує 300 одиниць військової техніки, зокрема, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-2, а також штатне стрілецьке озброєння.
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На чому акцентує Росія
Головним акцентом навчань називають контрольні стрільби, організацію маршів та обладнання опорних пунктів.
Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби. Під час бою екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніки і живу силу умовного противника на дальностях до 1,2 тисячі метрів,
– повідомляє міноборони Росії.
Що відомо про ймовірне вторгнення Росії в Україну
- Володимир Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну, яке, за даними розвідки, мало б припасти на початок 2022 року. Як повідомляє видання New York Times, причиною стали погодні умови.
- У Кремлі також працювали над переміщення гелікоптерів до кордону з Україною. Це відбувалось на тлі сповільнення пересування російських військ.
- Водночас українська розвідка попереджала про дії російських найманців на Донбасі. Окупанти продовжували утримувати свої війська у бойовій готовності.
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