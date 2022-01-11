10 січня донецькі та луганські бойовики почали "тиждень бойової та мобілізаційної готовності". Запланували, зокрема, збори з резервістами.

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Окупанти розшукують резервістів

Військові частини оперативного угруповання російських окупаційних військ намагаються доукомплектувати. Бойовики перевіряють роботу розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

Крім цього, силові структури окупаційних адміністрацій посилено розшукують тих, кого вважають приписниками "районних військових комісаріатів", але ухиляються від проходження зборів.

Зверніть увагу! Росія позбавляється бойовиків, які воювали за неї на Донбасі. Тамтешні суди у 2021 році ухвалили майже 500 рішень про екстрадицію найманців.

Яка ситуація на блокпостах та КПВВ

Проросійські бойовики продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Вони перешкоджають перетину низки контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

9 січня, наприклад, російські найманці не пропустили патруль ОБСЄ через блокпост у Станиці Луганській. Обґрунтували це нібито "відсутністю попереднього повідомлення".

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