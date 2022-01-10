Про це мовиться у звіті Спецмоніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

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Бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ

Зазначається, що патруль міжнародних спостерігачів прямував з непідконтрольних уряду районів у підконтрольні через блокпост, встановлений проросійськими бойовиками у Станиці Луганській.

Заборона доступу сталася о 09:53 на блокпості південніше мосту біля Станиці Луганської. Окупанти не пропустили одного із двох спостерігачів, які прямували до підконтрольних урядові районів, мотивувавши це "відсутністю попереднього повідомлення про перетин другого члена Місії". Зрештою ніхто з цих спостерігачів до підконтрольних урядові районів не потрапив й обидва повернулися до бази в непідконтрольному урядові Луганську,

– вказують в ОБСЄ.

"Про свій перетин СММ попередньо повідомила і зробила це в якості тимчасового заходу в зв'язку з COVID-19. Доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та інформування про ситуацію з безпекою на Донбасі", – додали спостерігачі.

Зверніть увагу! Рішенням Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі №1117 передбачено забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій Україні.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом 9 січня російські окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі.

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