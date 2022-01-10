Об этом говорится в отчете Спецмониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Боевики препятствуют работе ОБСЕ

Отмечается, что патруль международных наблюдателей направлялся из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через блокпост, установленный пророссийскими боевиками в Станице Луганской.

Запрет доступа произошел в 09:53 на блокпосте южнее моста возле Станицы Луганской. Оккупанты не пропустили одного из двух наблюдателей, которые направлялись в подконтрольные правительству районы, мотивировав это "отсутствием предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии". В конце концов никто из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не попал и оба вернулись к базе в неподконтрольном правительству Луганске,

– указывают в ОБСЕ.

"О своем пересечении СММ предварительно сообщила и сделала это в качестве временной меры в связи с COVID-19. Доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью на Донбассе", – добавили наблюдатели.

Обратите внимание! Решением Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе № 1117 предусмотрено обеспечение безопасного и надежного доступа миссии по всей Украине.

Ситуация на Донбассе: что известно

В течение 9 января российские оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики обстреливали позиции бойцов ВСУ вблизи населенных пунктов Попасная и Катериновка.

В результате вражеских атак защитник Украины получил боевую травму. Его состояние удовлетворительное.

Это были самые страшные годы, – военный о первых днях войны на Донбассе