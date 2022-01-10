Об этом говорится в отчете Спецмониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Боевики препятствуют работе ОБСЕ
Отмечается, что патруль международных наблюдателей направлялся из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через блокпост, установленный пророссийскими боевиками в Станице Луганской.
Запрет доступа произошел в 09:53 на блокпосте южнее моста возле Станицы Луганской. Оккупанты не пропустили одного из двух наблюдателей, которые направлялись в подконтрольные правительству районы, мотивировав это "отсутствием предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии". В конце концов никто из этих наблюдателей в подконтрольные правительству районы не попал и оба вернулись к базе в неподконтрольном правительству Луганске,
– указывают в ОБСЕ.
"О своем пересечении СММ предварительно сообщила и сделала это в качестве временной меры в связи с COVID-19. Доступ ко всем районам является критически важным для обеспечения эффективного мониторинга и информирования о ситуации с безопасностью на Донбассе", – добавили наблюдатели.
Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение 9 января российские оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики обстреливали позиции бойцов ВСУ вблизи населенных пунктов Попасная и Катериновка.
- В результате вражеских атак защитник Украины получил боевую травму. Его состояние удовлетворительное.