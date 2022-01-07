Патруль миссии в населенный пункт не пропустили 2 человек с оружием. Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, как гражданские пересекали его пешком.

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Оккупанты глушили беспилотник ОБСЕ

Как сообщили наблюдатели, российские наемники глушили беспилотный летательный аппарат миссии в Луганской области.

На беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ малого радиуса действия влияли помехи сигнала GPS. Вероятно, его глушили во время полета над районами вблизи н. п. Степное (неподконтрольный правительству, 27 км на запад от Луганска),
– сообщили наблюдатели.

Всего в отчете сообщают о 85 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области, в частности, 5 взрывов. Еще было 58 нарушений в Луганской области с 4 взрывами.

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