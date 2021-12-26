Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии. Там указывается, что в одном случае оккупанты не пропустили наблюдателей, а в другом случае задержали их проход в неподконтрольные правительству районы.

Важно Российские наемники за сутки 748 раз нарушили "тишину" и не пропустили два патруля ОБСЕ

Как именно боевики ограничивали СММ ОБСЕ

Запрет доступа произошел в 09:55 примерно в 350 метрах к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого.

произошел примерно в 350 метрах к северу от южного края участка разведения сил и средств в районе Золотого. В 10:02 еще один патруль, который следовал через блокпост вооруженных формирований в районе моста возле Станицы Луганской, задержали на 2 часа и 16 минут.

еще один патруль, который следовал через блокпост вооруженных формирований в районе моста возле Станицы Луганской, Также в 09:07 на блокпосте возле южного края участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований отказали еще одному патрулю в доступе на участок разведения.

Все эти запреты оккупанты аргументировали по-разному. Они мотивировали это "соображениями безопасности для СММ", а также утверждали, что "не имеют предварительного уведомления".

В ОБСЕ возмутились действиями оккупантов

В ОБСЕ подчеркнули, что подобные запреты и задержки не только ограничивают свободу передвижения СММ через линию столкновения, но и препятствуют осуществлению материально-технического обеспечения, которое крайне важно для ее эффективной работы.

Что известно о работе миссии ОБСЕ в Украине СММ ОБСЕ в Украине – мониторинговая миссия невооруженных гражданских наблюдателей организации безопасности. Она осуществляет мониторинг соблюдения прав человека и гуманитарной ситуации на оккупированном Донбассе. В Украине она появилась после введения на материковую территорию Украины российских регулярных войск в 2014 году.

Какая сейчас ситуация на Донбассе

Враг продолжает игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Майского Донецкой области враг вел огонь из ПТРК. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.