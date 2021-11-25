Российские наемники устраивали взрывы. Кроме того, они дважды не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на блокпосте возле Горловки.
Заметьте За месяц Россия перебросила на Донбасс 19 колонн с вооружением и 8 вагонов с боеприпасами
ОБСЕ зафиксировала 748 нарушений "тишины"
В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 376 нарушений режима прекращения огня, в том числе 230 взрывов:
- большинство из них произошли в районах к северу от Широкино;
- к юго-западу от Светлодарска;
- к северо-западу от Горловки;
- к западу от Ясиноватой.
Кроме того, члены патрули миссии слышали 8 взрывов неопределенного происхождения к северо-западу от Мариновки, оцененных как учения с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности,
– говорится в отчете.
В Луганской области миссия зафиксировала 372 нарушения режима прекращения огня, в том числе 230 взрывов (2 разрыва боеприпасов и 228 взрывов неопределенного происхождения).
Большинство нарушений произошли в районах возле участка разведения в районе Золотого, что в 60 километрах к западу от Луганска.
Пророссийские боевики дважды не пустили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ
Согласно отчету, два патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пророссийские наемники не пропустили на блокпосте возле Горловки. В частности известно, что 24 ноября:
- В 10:39 патруль миссии из 5 человек на 2 авто, который направлялся из Донецка прибыл на блокпост вооруженных формирований вблизи Горловки (которая сейчас неподконтрольна правительству и ориентировочно за 39 километров на северо-восток от Донецка), чтобы проехать в подконтрольные правительству районы;
- там два вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль миссии, сославшись на "отсутствие разрешения" для осуществления пересечения;
- в 14:54 патруль вернулся в Донецк;
- в 11:40 второй патруль также в составе 5 человек и на 2 авто, который следовал из Краматорска (подконтрольный правительству и в 83 километрах к северу от Донецка), прибыл на блокпост вооруженных формирований, чтобы проехать к неподконтрольным правительству районам аналогичным маршрутом пересечения, которым следовал первый патруль;
- на блокпосте член вооруженных формирований снова не пропустил патруль миссии, сославшись на "необходимость разрешения" от его командира;
- в 12:22 патруль покинул блокпост и вернулся в Краматорск.
В обоих случаях миссия заранее информировала вооруженные формирования об осуществлении патрулями пересечений в соответствии с операционными процедурами, связанными с COVID-19,
– сообщили в отчете.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- За минувшие сутки, 24 ноября, пророссийские боевики 9 раз нарушили режим тишины. Из них дважды били из запрещенного минскими договоренностями вооружения. К счастью, бойцы ВСУ не пострадали.
- 24 ноября миссия ОБСЕ сообщила, что Россия перебросила на оккупированные территории Донбасса 40 вагонов-цистерн с горючим, а также 8 вагонов с боеприпасами. Соответствующие данные зафиксировали в течение 9 октября – 11 ноября.
- Кроме того, 24 ноября российские наемники обстреляли позиции пограничников вблизи контрольного пункта въезда – выезда "Марьинка" на линии разграничения. Огонь боевики открывали из минометов.