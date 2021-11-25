Российские наемники устраивали взрывы. Кроме того, они дважды не пропустили патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на блокпосте возле Горловки.

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ОБСЕ зафиксировала 748 нарушений "тишины"

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 376 нарушений режима прекращения огня, в том числе 230 взрывов:

большинство из них произошли в районах к северу от Широкино;

к юго-западу от Светлодарска;

к северо-западу от Горловки;

к западу от Ясиноватой.

Кроме того, члены патрули миссии слышали 8 взрывов неопределенного происхождения к северо-западу от Мариновки, оцененных как учения с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности,

– говорится в отчете.

В Луганской области миссия зафиксировала 372 нарушения режима прекращения огня, в том числе 230 взрывов (2 разрыва боеприпасов и 228 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли в районах возле участка разведения в районе Золотого, что в 60 километрах к западу от Луганска.

Пророссийские боевики дважды не пустили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ

Согласно отчету, два патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пророссийские наемники не пропустили на блокпосте возле Горловки. В частности известно, что 24 ноября:

В 10:39 патруль миссии из 5 человек на 2 авто, который направлялся из Донецка прибыл на блокпост вооруженных формирований вблизи Горловки (которая сейчас неподконтрольна правительству и ориентировочно за 39 километров на северо-восток от Донецка), чтобы проехать в подконтрольные правительству районы;

там два вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль миссии, сославшись на "отсутствие разрешения" для осуществления пересечения;

в 14:54 патруль вернулся в Донецк;

в 11:40 второй патруль также в составе 5 человек и на 2 авто, который следовал из Краматорска (подконтрольный правительству и в 83 километрах к северу от Донецка), прибыл на блокпост вооруженных формирований, чтобы проехать к неподконтрольным правительству районам аналогичным маршрутом пересечения, которым следовал первый патруль;

на блокпосте член вооруженных формирований снова не пропустил патруль миссии, сославшись на "необходимость разрешения" от его командира;

в 12:22 патруль покинул блокпост и вернулся в Краматорск.

В обоих случаях миссия заранее информировала вооруженные формирования об осуществлении патрулями пересечений в соответствии с операционными процедурами, связанными с COVID-19,

– сообщили в отчете.

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