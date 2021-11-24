Миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности сообщила, что в вагонах-цистернах содержатся горюче-смазочные материалы. Их общая грузоподъемность составляет 2 399 тонн.
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Кроме того, в течение указанного периода в Украину из страны-агрессора прибыли 19 колонн грузовиков. В частности, в некоторых из них насчитали до 15 единиц транспорта.
Эти грузовики "были загружены различными видами вооружения и боеприпасов".
Командование вооруженных сил России продолжает повышать боевую и мобилизационную готовность своих оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,
– говорится в сообщении.
В частности, на оккупированные территории привезли:
- ручные гранаты РГО и РГН;
- противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-50;
- переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла";
- системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель";
- 3 БПЛА "Орлан-10";
- один БПЛА "Гранат-1".
Арахамия о стягивании российских войск
- Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этот раз Кремль играет в игру "большая угроза".
- По словам политика, сейчас целью страны-агрессора является добиться максимально быстрой сертификации и запуска в эксплуатацию "Северного потока-2".
- Арахамия заверил, что Украина прорабатывает различные сценарии развития событий. Украина должна всегда быть начеку. Такими стали современные реалии, в которых живут миллионы людей.