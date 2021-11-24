Результаты "тишины" на Донбассе
С 27 июля 2020 года по 22 ноября 2021 года украинские военные зарегистрировали на Донбассе 2 848 нарушений режима тишины. Об этом заявили представители миссии Украины при ОБСЕ на Форуме сотрудничества безопасности 24 ноября.
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В 759 случаях боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате за этот период:
- погибли 66 украинских бойцов,
- 275 получили ранения.
За последнюю неделю ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил отмечалась регулярными обстрелами и вооруженными провокациями со стороны российских наемников. Враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины 65 раз, в том числе 26 раз с применением запрещенного оружия.
Миссия Украины в ОБСЕ призвала Россию приостановить подрыв мирных минских договоренностей и ответить взаимностью на конструктивный подход Украины к переговорам.
Потери на Востоке Украины: последние новости
- 3 ноября на неизвестном вражеском устройстве взорвались два десантника – подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев. Они служили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцируется в Николаеве.
- 7 ноября смертельное осколочное ранение от вражеской мины получил Виталий Павлыско из города Яворов Львовской области. Во время обстрелов он вместе с собратьями перемещался в укрытие, однако спастись не смог. У погибшего воина остались родители, жена, сын и дочь.
- 19 ноября от пулевого ранения погиб 33-летний старший солдат Уберт Мрачковский из Хмельницкого. Президент Владимир Зеленский посмертно наградил бойца орденом "За мужество" ІІ степени.