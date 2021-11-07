Павлысько находился на боевых позициях возле Новозвановки. Оккупанты открыли огонь из минометов.

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Как погиб военный

Главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие. Тогда одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами. К сожалению, защитник не выжил.

Что известно о погибшем

Павлысько родился 29 ноября 1973 года.

На передовую пошел в 2015 году. Служил по контракту 24 ОМБр.

Виталий был женат. В Яворовской райгосадминистрации отметили, что у мужчины остались жена, сын, дочь и родители.

24 канал выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Собратья и командование подразделения вспоминают сержанта как смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего. Отмечают, что защитник был надежной поддержкой и опорой для своих командиров, подчиненных и собратьев.

Он навсегда останется в нашей памяти как Герой, отдавший свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину. Вечная память тебе, Воин,

– отметили в 24 ОМБр.



Виталий Павлысько / Фото 24 ОМБр



На Донбассе погиб боец из Яворова / Фото 24 ОМБр

8 нарушений с начала суток

Оккупанты дерзко нарушают договоренность о перемирии на Донбассе. С начала суток 7 ноября они уже успели сделать это 8 раз. Стреляли возле Павлополя, Гнутово, Новозвановки, Причепиловки, Луганского и Песков.

Кроме того, один боец погиб, еще 2 – пострадали. Военным оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья одного из них – средней тяжести, другого – удовлетворительное.