Павлисько перебував на бойових позиціях біля Новозванівки. Окупанти відкрили вогонь з мінометів.

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Як загинув військовий

Головний сержант Павлисько разом із іншими військовослужбовцями переміщалися в укриття. Тоді одна із ворожих мін розірвалася поряд із бійцями. На жаль, захисник не вижив.

Що відомо про загиблого

Павлисько народився 29 листопада 1973 року.

На передову пішов у 2015. Служив за контрактом 24 ОМБр.

Віталій був одружений. У Яворівській райдержадміністрації зазначили, що у чоловіка залишились дружина, син, донька та батьки.

24 канал висловлює щирі та глибокі співчуття рідним й близьким загиблого.

Побратими та командування підрозділу згадують сержанта як сміливого, порядного, відповідального, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця. Наголошують, що захисник був надійною підтримкою та опорою для своїх командирів, підлеглих та побратимів.

Він назавжди залишиться в нашій пам'яті, як Герой, що віддав своє життя за нашу державу, за вільну та незалежну Україну. Вічна пам'ять тобі, Воїне,

– наголосили у 24 ОМБр.



Віталій Павлисько / Фото 24 ОМБр



На Донбасі загинув боєць з Яворова / Фото 24 ОМБр

8 порушень від початку доби

Окупанти зухвало порушують домовленість про перемир'я на Донбасі. Від початку доби 7 листопада вони вже встигли зробити це 8 разів. Гатили біля Павлополя, Гнутового, Новозванівки, Причепилівки, Луганського та Пісків.

Крім того, що один боєць загинув, ще 2 – постраждали. Військовим оперативно надали домедичну допомогу й евакуювали до лікарні. Стан здоров'я одного з них – середньої важкості, іншого – задовільний.