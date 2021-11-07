7 листопада російсько-окупаційні війська вкотре знехтували домовленостями про перемир'я. Протягом доби вони вже 8 разів порушували режим припинення вогню.

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Є загиблий та поранені

Внаслідок ворожого обстрілу український захисни зазнав поранення, несумісне з життям. Ще 2 бійців постраждали, але вижили. Військовим оперативно надали домедичну допомогу й евакуйовали до лікарні. Стан здоров'я одного з них – середньої важкості, іншого – задовільний.

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