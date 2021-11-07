Військовослужбовці бригади загинули під час виконання бойових завдань. На пам'ятному знаку викарбувані імена 5 захисників, життя яких обірвалося у 2021 році.

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У бригаді імені Івана Виговського наголосили, що мусять зробити все, аби пам'ять про побратимів жила вічно не лише у їхніх серцях, а й у діях та продовженні початої разом справи – оборони батьківщини. "Тримайте наше небо, братики! Вічна слава Героям", – підсумували у дописі.



У Пісках урочисто відкрили пам'ятний знак полеглим / Фото 58 ОМПБр



Військові вшанували пам'ять загиблих / Фото 58 ОМПБр

Українські захисники, які загинули у Пісках

Сержант Євгеній Курасов. Родом із Сумщини, служив за контрактом із осені 2019 року. Загинув 8 липня під Донецьким аеропортом у Пісках внаслідок снайперського обстрілу. Йому було лише 24 роки. У військового залишилися дружина з двомісячною дитиною та батьки.

Молодший сержант Семеняка Ярослав. 32-річний військовий, родом із Конотопського району Сумської області. Служив за контрактом з червня 2020 року. Зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок ворожих атак у районі селища Піски.

Старший солдат Гонар Андрій. 52-річний захисник України з Кривого рогу. Був старшим водієм мотопіхотної роти. Внаслідок обстрілу Пісків чоловік зазнав осколкового поранення, яке було несумісне із життям. Це сталося 26 червня.

Солдат Ковальовський Іван. Військовий розвідник з Івано-Франківщини. Загинув 26 квітня від кульового поранення біля Пісків – ворожий снайпер поцілив йому в спину. У захисника залишилися дружина та двоє дітей.

Солдат Коробцов Сергій. 22-річний воїн з Коростеня. Ворожа куля обірвала його життя 6 травня. Вдома на військовослужбовця чекали молода дружина та маленький син.



Пам'ятний знак полеглим / Фото з фейсбуку 58 ОМПБр