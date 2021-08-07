У Сумській обласній державній адміністрації повідомили, що воїн був родом з Конотопського району. Він служив за контрактом з червня 2020 року.

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У зоні ООС загинув наш земляк – 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка,

– зазначили в ОДА.

"Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня у результаті ворожого обстрілу в районі селища Піски", – додали в облдержадміністрації.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Ситуація на Донбасі: що відомо

З початку поточної доби, 7 серпня, російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак загинув боєць Збройних сил України Ярослав Семеняка. Ще один український воїн зазнав поранення.

Стан постраждалого українського захисника – середньої важкості. На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

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