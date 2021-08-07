Ще один український військовослужбовець отримав поранення. Його стан – середньої важкості.

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На Донбасі загинув український військовослужбовець

Російські найманці 7 серпня порушили мінські домовленості, застосували протитанкову керовану ракету. Вони завдали нею удару по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.

Унаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення,

– мовиться у повідомленні.

На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь. Командування ООС висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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