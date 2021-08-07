Ще один український військовослужбовець отримав поранення. Його стан – середньої важкості.
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На Донбасі загинув український військовослужбовець
Російські найманці 7 серпня порушили мінські домовленості, застосували протитанкову керовану ракету. Вони завдали нею удару по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.
Унаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення,
– мовиться у повідомленні.
На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь. Командування ООС висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Війна на Донбасі: останні новини
- 5 серпня російські бойовики обстріляли населений пункт Красногорівка. Вони гатили з протитанкових гармат. Тому пошкодження отримав житловий 5-поверховий будинок, цивільний автомобіль.
- Ба більше, внаслідок обстрілу у власній квартирі осколкове поранення отримав 56-річний місцевий мешканець. У нього множні тілесні ушкодження, тому чоловіка госпіталізували до лікарні Курахового. Поліція відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Перед тим, 23 липня, окупанти російські найманці гатили з мінометів 120-го калібру в сторону Опитного з тимчасово окупованого Веселого. Вони запустили 20 мін. Під обстріли потрапили будинки місцевих мешканців.