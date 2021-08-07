Еще один украинский военнослужащий получил ранение. Его состояние – средней тяжести.

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На Донбассе погиб украинский военнослужащий

Российские наемники 7 августа нарушили минские договоренности, применили противотанковую управляемую ракету. Они нанесли ею удар по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

В результате поражения один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один военный получил ранение,

– говорится в сообщении.

На обстрел противника наши военные открыли ответный огонь. Командование ООС выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.

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