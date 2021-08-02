В центре сообщили о смерти ветерана войны на Донбассе, а также о месте и времени прощания с ним.

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Во Львове умер АТОвец

С грустью сообщаем, что на 40-м году жизни скончался участник боевых действий Петр Павлив,

– говорится в сообщении.

Парастас состоится 2 августа в 18:00 в часовне, расположенной на улице Пекарской, 52. Проститься с защитником можно будет 3 августа, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, что на улице Театральной, 11.

Что известно о Петре Павливе

Ветеран АТО проживал во Львове.

В составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 – 2015 годах.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким мужчины.

Обратите внимание! Ранее из жизни ушел участник АТО из Ковеля Иван Мединцев. Герой длительное время боролся с раком лимфатической системы, однако болезнь оказалась сильнее.