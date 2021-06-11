В ряды армии Мединцева мобилизовали еще в 2014 году во время первой волны мобилизации. Злокачественное новообразование на шее у бойца диагностировали в 2016 году.
Заметьте На Киевщине умер военный Руслан Шустров, которого ранили в 2020 году
Военный прошел 6 курсов химиотерапии и пережил лучевую терапию. Однако впоследствии произошел рецидив. Болезнь перешла в 4 стадию. Боец лечился в Беларуси.
О смерти бойца сообщил руководитель Волынской областной ячейки Союза участников боевых действий в АТО "Побратимы Украины" Юрий Ганджала.
Сегодня трагический день, к сожалению, преждевременно ушел из жизни в вечность наш побратим Иван Мединцев.
Самые искренние соболезнования семье и вечная память Ивану. Ты навсегда останешься в наших сердцах,
– заявил Ганджала.
Мединцев был женат и воспитывал маленького сына.