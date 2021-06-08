Глава МВД Арсен Аваков выразил свои соболезнования и рассказал, что Павлюк был блестящим организатором, заботливым хозяином, искренним патриотом. Благодаря ему азовцы являются одними из самых боеспособных в Нацгвардии.

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В столице простились с Александром Павлюком

Требовательный, строгий, но мог достучаться до любого. Я не знаю, как "Азов" теперь сможет заменить "Чака", но это надо сделать, чтобы продолжить его дело. Слава Герою и слава Украине,

– сказал Аваков.

Заместитель командующего Нацгвардии Юрий Лебедь отметил, что все 7 лет службы Павлюк показывал, что ему небезразлична судьба Украины и он готов защищать свое государство.

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян отметил, что Чак – был настоящим другом. А командир отдельного отряда специального назначения "Азов" Денис Прокопенко добавил, что многое держалось только на его личности – умении строить коммуникацию с различными людьми и руководителями, расставлять приоритеты.



В Киеве в последний путь провели заместителя командира "Азова" / Фото МВД

Напомним, 7 июня с заместителем командира полка попрощались в гарнизоне полка "Азов" в Урзуфе Донецкой области.

Справка. Заместителя командира полка "Азов" по тылу Александра Павлюка внезапно ни стало 5 июня. Мужчине было 58 лет.

Что известно об Александре Павлюке

Родился в поселке Ракитное, на Ровненщине. В 18 лет его призвали на военную службу, которую отбывал в Германии.

В 2014 году присоединился "Азову". Сначала выполнял обязанности обозного в третьей сотне полка, затем был заместителем по технике. Впоследствии Павлюк стал заместителем командира по тылу.

Именно он с нуля организовал тыловое обеспечение Добровольческого батальона "Азов" на фронте.

Для развития инфраструктурных объектов привлек множество волонтеров.

За достойную службу, мужество профессиональные и деловые качества Павлюка наградили высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой Верховной Рады, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием, так же он стал кавалером ордена Даниила Галицкого.

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