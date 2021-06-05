В "Азове" говорят, военный с позывным "Чак" был настоящим другом для каждого. Александр Павлюк умел объединять вокруг себя людей и был мастером по поиску компромиссов.

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Что известно об Александре Павлюке

Родился в поселке Ракитное Ровенской области.

В 18 лет был призван на военную службу и служил в Германии.

В 2014 году присоединился к рядам "Азова". Сначала исполнял обязанности обозного в третьей сотне полка, потом был заместителем по технике.

Впоследствии Павлюк стал заместителем командира по тылу.

Привлек много волонтеров для развития инфраструктурных объектов.

Александр Павлюк был неоднократно награжден во время службы

Попав в "Азов", я попал туда, куда хотел попасть в течение всей своей жизни. С меня всегда смеялись, что я вроде "бендеровец", а вроде и нет. В нашем городе не было никогда ультрасов, не было патриотического "движа". Я считаю, несмотря ни на что, что у наших людей большое будущее,

– говорил раньше Александр Павлюк.

За время службы старшого лейтенанта неоднократно награждали высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой Верховной Рады Украины, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и орденом Даниила Галицкого.

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