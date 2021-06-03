Кубышкину было 47 лет. О его смерти сообщили в благотворительном фонде помощи ветеранам и военным "Вернись живым".

Читайте также Умер Сергей Тугарин – участник боевых действий на Донбассе

Мужчина получил сложнейшее ранение 22 февраля 2015 года под Песками. В этот день у бойца был выходной, он должен был отдыхать после ночной смены.

Впрочем, он все равно попросился на позиции. Во время враждебного обстрела в блиндаж, в котором находился военный и его собратья, попали 2 снаряда.

5 украинских бойцов тогда получили ранения, 2 умерли на месте. "Романа сначала считали погибшим, вместо головы у мужчины было сплошное месиво", – говорится в заметке фонда.

В больнице командир смог опознать Кубышкина лишь по личным вещам. У бойца не было части головного мозга, он получил минно-взрывное ранение черепа.

В течение 6 лет состояние военного оставалось тяжелым. За жизнь мужчины боролись лучшие врачи. Впрочем, к сожалению, спасти его не удалось.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного.

Что известно о Кубышкине

Источник: "Википедия"

  • Уроженец города Дубно, Ровненской области. Именно там в пятницу, 4 июня, будут прощаться с защитником Украины.
  • Перед войной мужчина работал строителем. У него остались жена и сын-подросток. Семья проживала на Сумщине.
  • Кубышкин ушел на войну добровольцем "Правого сектора" в 2014 году, был артиллеристом. Участвовал в боях за Пески.
  • После ранения Роман пережил много серьезных операций, в частности трепанацию черепа и удаление костных обломков.
  • Во время последней встречи сказал своей матери: "Все будет хорошо, я вернусь. Вот увидишь, как мы будем жить в свободной стране".