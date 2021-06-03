Кубышкину было 47 лет. О его смерти сообщили в благотворительном фонде помощи ветеранам и военным "Вернись живым".
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Мужчина получил сложнейшее ранение 22 февраля 2015 года под Песками. В этот день у бойца был выходной, он должен был отдыхать после ночной смены.
Впрочем, он все равно попросился на позиции. Во время враждебного обстрела в блиндаж, в котором находился военный и его собратья, попали 2 снаряда.
5 украинских бойцов тогда получили ранения, 2 умерли на месте. "Романа сначала считали погибшим, вместо головы у мужчины было сплошное месиво", – говорится в заметке фонда.
В больнице командир смог опознать Кубышкина лишь по личным вещам. У бойца не было части головного мозга, он получил минно-взрывное ранение черепа.
В течение 6 лет состояние военного оставалось тяжелым. За жизнь мужчины боролись лучшие врачи. Впрочем, к сожалению, спасти его не удалось.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного.
Что известно о Кубышкине
Источник: "Википедия"
- Уроженец города Дубно, Ровненской области. Именно там в пятницу, 4 июня, будут прощаться с защитником Украины.
- Перед войной мужчина работал строителем. У него остались жена и сын-подросток. Семья проживала на Сумщине.
- Кубышкин ушел на войну добровольцем "Правого сектора" в 2014 году, был артиллеристом. Участвовал в боях за Пески.
- После ранения Роман пережил много серьезных операций, в частности трепанацию черепа и удаление костных обломков.
- Во время последней встречи сказал своей матери: "Все будет хорошо, я вернусь. Вот увидишь, как мы будем жить в свободной стране".