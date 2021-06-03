Кубишкіну було 47 років. Про його смерть повідомили у благодійному фонді допомоги ветеранам та військовим "Повернись живим".

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Чоловік отримав надважке поранення 22 лютого 2015 року під Пісками. У цей день у бійця був вихідний, він мав відпочивати після нічної зміни.

Втім, він все одно попросився на позиції. Під час ворожу обстрілу у бліндаж, в якому перебував військовий та його побратими, потрапили 2 снаряди.

5 українських бійців тоді отримали поранення, 2 померли на місці. "Романа спочатку вважали загиблим, замість голови у чоловіка було суцільне місиво", – мовиться у дописі фонду.

У лікарні командир зміг упізнати Кубишкіна лише по особистих речах. У бійця не було частини головного мозку, він отримав мінно-вибухове поранення черепа.

Протягом 6 років стан військового залишався важким. За життя чоловіка боролися найкращі лікарі. Втім, на жаль, врятувати його не вдалося.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового.

Що відомо про Кубишкіна

Джерело: "Вікіпедія"